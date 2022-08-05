Başkan Erdoğan üye esnafların sorunlarını yerinde dinliyor

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, genç girişimcilere iş fikirlerini hayata geçirebilmeleri, birer işletmeye dönüştürebilmeleri için ortam ve imkan tanıyan Denizli Ticaret Odası'nın üyelerini iş yerlerinde ziyaret ediyor.

Genç girişimcileri kutlayan Başkan Erdoğan, “Yeni fikirlerin, girişimlerin ve gençlerimizin her zaman yanındayız. Onların iyi yetişmiş bireyler olarak, sorumluluk ve inisiyatif alarak ülkemizin yarınlarına sahip çıkmalarını istiyoruz. Bu konuda her türlü imkânı sunmaya hazırız. Onların varlığı, Denizli iş dünyası olarak bizim geleceğimize olan umudumuzu ve güvenimizi güçlendiriyor” diye konuştu.

Ziyaretleriyle ilgili kısa bir değerlendirmede bulunan DTO Başkanı Erdoğan, “Üyelerimizi, işletmelerinde ziyaret edip fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyoruz. Üyelerimiz ve onların görüşleri, bizim için çok önemli ve her biri yegâne varlık sebebimiz; rotamızı da onların öneri ve talepleri doğrultusunda belirliyoruz. Çok büyük bir ailenin fertleri gibiyiz. Onlarla olan bağımızı hiç koparmadık; asla koparmayacak ve daha da güçlendireceğiz. Üyelerimizin her zaman yanındayız. Bu çerçevede esnafımızı, iş yerinde ziyaret ettik; hayırlı işler diledik. Sektörleri ve odamızla ilgili görüşlerini dinledik; fikir alışverişinde bulunduk. Denizli Ticaret Odamızdaki çalışmalarımızı ve projelerimizi anlattık. İşlerinin başında, moralli ve umutlu olduklarını görmek, bizim motivasyonumuzu da artırdı. Birlikte çok daha güzel günlere ulaşmayı umuyoruz” diye konuştu.

TÜRSAB Pamukkale Bölgesi Temsil Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ve ekibini de ziyaret eden Başkan Erdoğan, DTO üyelerinden turizm sektöründe iştigal edenler ve seyahat acentelerinin beklentileri ile gündemlerindeki güncel konuları istişare etti. Erdoğan, “Her birinizin, şehrimizin ve ülkemizin tanıtılmasıyla turizm potansiyelimizin ekonomiye kazandırılmasında, büyük emeği var. Bu yöndeki üstün gayretleriniz, gösterdiğiniz ilgi ve bilgilendirmenizden dolayı teşekkür ediyor, faaliyetlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” dedi.