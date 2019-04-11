Başkan Erdoğan ‘Yapısal Dönüşüm Adımları'nı değerlendirdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı (YEP)'nın 2019 Yapısal Dönüşüm Adımları'nın, bütünüyle piyasaları kapsayıcı nitelikte olduğunu, yerinde tespit ve çözüm önerileriyle şekillendirildiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Başkan Erdoğan, Bakan Albayrak tarafından açıklanan ‘Yeni Ekonomi Programı'nın 2019 Yapısal Dönüşüm Adımları' ile ilgili değerlendirmesinde, Denizli iş alemi olarak, piyasaların ihtiyacına yönelik fiili adımların bir an önce atılmasını beklediklerini belirtti. Başkan Erdoğan, “DTO olarak, geçen hafta yerel seçimler sonrası için kamuoyuyla paylaştığımız açıklamamızda dile getirdiğimiz gibi, Bakan Albayrak'da, dün yaptığı basın toplantısında Türkiye'nin önünde 4,5 yıl seçimsiz dönem bulunduğundan hareketle, ülkemizin asli gündeminin ekonomide reform olduğunu dillendirdi. İş dünyası olarak bizler de, hatırlanacağı gibi ‘Artık işimize dönmeli gündemimiz bundan sonra ekonomi, üretim, istihdam, ticaret ve ihracat olmalı' demiştik. Programda, iş alemimizde acil ihtiyaçlardan biri olarak değerlendirilen borçların yeniden yapılandırmaları ile icra ve iflas işlemlerini tarafları mağdur etmeyecek şekilde daha hızlı, doğru ve etkin hale getirmek için oluşturulacak yeni bir yasal ve kurumsal çerçeve çizilmesi beklentisinin karşılık bulduğunu görmek sevindirici” diye konuştu.

“Kıdem Tazminatı Fonu ile BES'in entegrasyonu çok önemli”

Başkan Erdoğan, Kıdem Tazminatı Fonu ile BES'in entegrasyonunun sağlanacak olmasının da oldukça önemli olduğunu vurgu yaparak şunları söyledi:

“Konkordato ve kredi yapılandırmalarının da çok daha iyi ve ilgili herkesin çıkarını gözetecek şekilde yeni bir yasal çerçevede ele alınacak olması, borç ödeme kabiliyeti yitirmiş şirketlerin hızlı şekilde tasfiyesini sağlayacak bir çerçeve için kolların sıvanmış olması, uzun bir süredir gündemde asılı kalan önemli bir konuyu da çözüme kavuşturacaktır.

Bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacak olması, etkin bir tasarruf sistemi oluşturularak tüm paydaşların katılımıyla kıdem tazminatı reformunun gerçekleştirilip Kıdem Tazminatı Fonu ile BES'in entegrasyonunun sağlanacak olması da oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra, emeklilik sisteminin reforme edilmesi için çalışma başlatılacağının açıklanmış olması da, hızlıca yerine getirilmesi halinde iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak başlıklar olarak dikkatimizi çekmiştir.

Öte yandan, dolaylı vergilerin azaltılması ile ihracata dayalı bir ekonominin tesis edilecek olmasını ve turizm potansiyelinin harekete geçirilerek gelirlerinin artırılmasına yönelik bir seferberlik başlatılmasını, içinde bulunduğumuz ortamdan bizi daha iyiye ve öteye taşıyacak can suyu niteliğinde girişimler olarak görüyoruz.

Bakanımızın kamuoyuyla paylaştığı Yeni Ekonomi Programı'nın 2019 Yapısal Dönüşüm Adımları'nın takipçisi ve destekçisi olacağız. Denizli iş alemi olarak, piyasaların ihtiyacına yönelik fiili adımların bir an önce atılmasını bekliyoruz. İş dünyamıza, hayırlı ve uğurlu olsun.”