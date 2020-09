Başkan Erdoğan'dan 12 Eylül mesajı

Fakat, aziz milletimiz, tarihe yön veren yükselişinin hiçbir zorlamayla engellenemeyeceğini, darbe sevenlere her seferinde bizzat kendisi gösterdi” ifadelerini kullandı.

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Askeri darbelerin, bulunduğu her asırda parlayan, insanlığa rehber olan ve medeniyete yön çizen Türk Milleti'nin gidişatına sekte vurduğunu, yolundan alıkoyduğunu ve geleceğini ipotek altına aldığını vurgulayan Erdoğan, Türk halkının 15 Temmuz 2016'da tek yürek olup, milletin iradesine karşı kalkışan alçaklara dur dediğini söyledi.

Başkan Erdoğan, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi;

“Türk Milleti, var olduğu günden bu yana özgürlüğüne ölesiye tutkun, vatan ve bayrak sevdalısıdır. Ve sadece kendi varlığını sürdürmek gibi kısır bir amaç doğrultusunda yaşamamış, aksine her yardım isteyeni gözetmiş, tüm mazlumların koruyup kollayanı olmuştur. Bu asil milletin, insanlığa örnek olan bu tavrı nedeniyle, sayısız dostu olduğu kadar, çıkarlarına ters düştüğünü düşünen çokça da düşmanı türemiştir. Ve bu sinsi odaklar, asırlar boyunca yek vücut olmuş kahraman milletimizi dışarıdan zorlamayla yıkamayınca, içeriden işbirlikçiler bulup alt etmeye çalışmıştır. Her 10 yılda bir fırsat buldukça da, ülkemizde insanımızı birbirine düşürmüş, kendi askerinin, polisinin silahını, kendisine doğrultturmanın yolunu bulmuştur. 27 Mayıs 1960 Darbesi ile başlayan 55 yıllık silsileyi birçok acı hatıra, olay ve kayıpla geçiren milletimiz, ne yazık ki 15 Temmuz 2016'da benzer bir manzarayı tekrar yaşadı. Ülkemiz, 12 Eylül 1980'de, halkın hür iradesini elinin tersiyle itip, tank, top ve tüfekle iktidara el koyanların tahrifatını henüz gidermeye başlamışken, yeni bir kalkışmayla sarsıldı. Ancak, aziz milletimiz, iman dolu göğsünü uçağa, tanka ve tüfeğe siper etti; ser verdi ancak iradesini kirli ellere teslim etmedi; hakimiyetini çiğnetmedi! Tıpkı o gece ki gibi tarihi boyunca gözünü budaktan sakınmadan vatanı, bayrağı, bağımsızlığı ve milleti için canından vazgeçen kahramanlarımızın hakkı ödenmez. Ülkemizin ve milletimizin egemenliği için darbelere karşı koyarken can veren şehitlerimizi rahmetle anarken, gazilerimize de şükranlarımızı sunuyoruz. Halkın kendi kendini yönetme hakkını gasp eden ya da gayrimeşru yolarla yönetimi ele geçirmek için fırsat kollayan, darbe yapmak için bekleyen veya darbe isteyen, milletine yabancı hasta ruhları ise lanetliyor, medeniyete sığmayan sığ bakışlarına mahkûm ediyoruz.”