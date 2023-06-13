Başkan Erdoğan'dan sel bölgesindeki üyelerine geçmiş olsun ziyareti

Zararları ve yaşadıkları sıkıntı hakkında detaylı bilgi aldı; bundan sonra benzer durumlar yaşanmaması adına gereken tedbirler için ilgili makamlarla görüşeceklerini söyledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, beraberinde yönetim kurulu üyeleri Ali Taşevli, Yavuz Aki ve DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile son yağışlarda ortaya çıkan su baskınında zarar gören iş yerlerine gitti. Üyelerine geçmiş olsun dileklerini iletip selden nasıl ve ne derecede etkilendikleriyle ilgili detaylı bilgi aldı. Sümer Mahallesi'ndeki esnaf ve üyeleriyle görüşen Başkan Erdoğan'a, Mahalle Muhtarı Turgay Dedek de eşlik etti. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Sümer Mahalle Muhtarı Turgay Dedek ile de bir araya geldi; bugüne kadar yapılanlar hakkında bilgi aldı, öncelikli ihtiyaçlarını değerlendirdi. Ev sahipliğinden dolayı teşekkür edip görevinde başarılar diledi. Başkan Erdoğan ayrıca bazı Denizli Ticaret Odası üyesi firma sahipleriyle işleri ve sektörleriyle ilgili istişarede bulundu. Sektörlerindeki hizmetleriyle şehir ekonomisine sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür edip, hayırlı işler diledi.

Başkan Erdoğan: “Üyelerimizin zor günlerinde de yanındayız”

Ziyaretlerinin sonrasında kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Erdoğan, üyelerinin her şartta yanlarında olduklarının altını çizdi; “İyi günde olduğu gibi zor zamanlarında da üyelerimizin yanındayız. Selden zarar gören firmalarımıza gittik. Felaketten nasıl ve ne derecede etkilendikleriyle ilgili detaylı bilgi aldık. İşletmelerini bizzat gezerek son durumlarını yerinde gördük; istek ve önerileriyle ilgili notlarımızı aldık. Yerel yönetimler ve kamu kurum kuruluşlarının temsilcileriyle bunları paylaşıp zararlarının telafi edilebilmesi için gereken desteğin verilmesini isteyeceğiz. Her daim üyelerimizin yanlarındayız ve dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.