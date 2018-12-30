Başkan Gülbay'a yılın belediye başkanı ödülü

Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Bilecik'te düzenlenen yarışmada ‘Yılın Belediye Başkanı' ödülünü aldı.

Başkan Gülbay, bu yıl kazandığı iki ‘Yılın Belediye Başkanı' ödülünden ilkini Bilecik'te düzenlenen törenle aldı. Bilecik Belediyesi ve bir dergi tarafından organize edilen ve Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen törende Mustafa Gülbay'a ödülünü AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı verdi. Gülbay, dergi tarafından düzenlenen ve dijital ortamda yapılan oylamada Ege Bölgesi Büyükşehir İlçe Belediyeleri kategorisinde en yüksek oyu alarak Yılın Belediye Başkanı seçildi. Ödül töreni sonrası konuşan Mustafa Gülbay, Buldan halkı için yapılan çalışmaların böyle bir ödülle taçlandırılmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek, bu ödülün kendilerini daha da kamçıladığını, Buldan halkı için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerini söyledi.