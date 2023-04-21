Başkan Güngör; “Bayramın huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum”

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, tüm hemşehrileri ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının bereketi ve feyzinden sonra şimdi de sevgi, hoşgörü ve kardeşlik dolu günlere kavuşacaklarını ifade eden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, mesajında, “.Bu mübarek günlerin tüm insanlığa huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Bayramlar, ailemizle, komşularımızla, arkadaşlarımızla bir araya gelerek birlik, beraberlik ve sevgi bağlarımızı pekiştirdiğimiz müstesna günlerdir. Ramazan Bayramımızda da sevdiklerimizle bir araya gelip, birlik ve beraberlik içinde huzurlu bir şekilde bayramı kutlamak en büyük dileğimizdir” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı'nın başta Denizli ve Türkiye olmak üzere tüm İslam alemi ve insanlığa güzellikler getirmesini dileyen Başkan Güngör, “Bayramlar sevgi, hoşgörü ve paylaşım duygularının en yoğun yaşandığı günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, sevgi ve kardeşliğin daim olması temennisinde bulunuyorum. Bayramın şehrimize, ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine huzur, barış ve mutluluk getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.