Başkan Güngör; “Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Nisan Çarşamba günü, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri öncesi 75 gün aranın ardından yeniden Denizli'ye gelecek.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 29 Ekim Bulvarı'nda saat 16.30'da gerçekleşecek olan mitinge tüm hemşehrilerini davet ederek, “Türkiye'nin geleceği için yürütülen çalışmalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin güçlü desteğiyle gerçekleşiyor. Bu çerçevede, Denizli'de gerçekleşecek olan büyük buluşma, Türkiye'nin daha güçlü ve istikrarlı bir geleceğe doğru atılan sağlam adımların bir yansıması olacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin birçok alanda kaydettiği başarılara ve hedeflere doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu Büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimi davet ediyorum. Bu yüzyıl, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı olacak. Sağlam ve emin adımlarla geleceğe hep birlikte adım adım yürüyoruz. Biz hazırız, Denizli hazır, Türkiye hazır” dedi.