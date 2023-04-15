Başkan Güngör, “Cumhur ittifakı tek ses, tek yürek

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'nın inşası ve başlangıcı için Cumhur İttifakı'nın büyük bir zafere imza atacağını belirterek, "Tek ses, tek yüreğiz" dedi.

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13. Cumhurbaşkanı olarak seçileceğine yürekten inandığını kaydeden AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Denizli'de Cumhur İttifakı'nın kardeşlik hukuku ile el ele, gönül gönüle gayret ettiğini ifade etti. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi ile seçimlerde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklayan HÜDAPAR Denizli İl Teşkilatlarını ziyaret eden Başkan Güngör, birlik ve beraberlik mesajı verdi. MHP, BBP, YRP ile HÜDAPAR Denizli İl Teşkilatları birlikte Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun bir şekilde Denizli'de birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir uyumla çalıştıklarına dikkati çeken Başkan Güngör, "Cumhur İttifakı olarak tek ses, tek yüreğiz. Ülkemize önemli hizmet ve vizyon projeler kazandırmayı sürdürecek, milletimizin teveccühüne mazhar olmak için tüm kadrolarımızla Allah'ın izniyle bir kez daha 14 Mayıs'ta çok büyük bir zafere daha imza atacağız" diye konuştu.

"Cumhur İttifakı istikrardır"

Türkiye'nin bekası ve milletin refahı için Turkiye Yüzyılı hedeflerine kararlılıkla yürüyeceklerini ifade eden Başkan Güngör, "Birlik ve beraberliğimizle, ülkemizi yüceltmeye devam edeceğiz. Cumhur İttifakı, Orta Asya'dan Afrika'ya, Kafkaslar'dan Balkanlara kadar tüm mazlumların ümididir. Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'dir, istikrardır, istikbaldir. Tüm vatandaşlarımız bir kez daha istikrara, doğru zamanda doğru adama yönelecektir" dedi.