Başkan Güngör, Denizlili mermercileri fuarda yalnız bırakmadı

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, İzmir'de düzenlenen Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'na katıldı. Türkiye'nin en büyük doğaltaş fuarlarından biri olan Marble İzmir'de yer alan 67 Denizlili firmayı ziyaret eden Başkan Güngör, “Her zaman sizinleyiz” dedi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, fuarda Denizli'deki firmaların stantlarını ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaretlerinde Denizli'deki doğal taş sektörünün önemine dikkat çeken Güngör, Denizli'nin bu alanda öncü bir il olduğunu ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağladığını belirttiler. Güngör, "Denizli'nin doğal taş sektöründeki konumunu ve önemini Marble İzmir fuarında da gösteriyoruz. Bu sektör, ülkemiz ekonomisi için önemli bir yere sahip ve Denizli de bu alanda öncü bir ilimiz. Fuarda, Denizli'deki firmalarımızın ürünlerini sergilemeleri ve uluslararası alanda tanıtımlarını yapmaları büyük bir önem taşıyor. Bizler de AK Parti olarak bu sektörün gelişimine katkı sağlamak için her zaman yanlarında olacağız. Her zaman sizinleyiz" dedi.

Fuarda yer alan Denizlili firmaların temsilcileri de ziyaretlerinden dolayı AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör'e teşekkür ettiler. Fuarın, Denizli'deki doğal taş sektörünün tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu belirten firmalar, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmek için çalışmalarına devam edeceklerini söylediler.