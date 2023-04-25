Başkan Güngör: “Hedef en az 5 vekil”

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere yönelik olarak hedeflerinin en az 5 milletvekili çıkarmak olduğunu belirtti.

Denizli'nin vefalı bir şehir olduğunu vurgulayan Güngör, Denizli halkının AK Parti'ye olan desteğinin her zaman devam ettiğini ifade etti. Yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Denizli'de yıllardır hizmet ettiğini ve Denizli halkının bu hizmetleri takdir ettiğini belirten Başkan Güngör, "Denizli halkı, AK Parti'nin çalışmalarını yakından takip ediyor ve partimize olan desteğini her seçimde gösteriyor. Biz de bu desteği boşa çıkarmamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok önemli bir seçime gidiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Denizli'mizde hizmet destanları yazmaya devam edeceğiz. Bu seçimin kazananı inşallah yine Cumhurbaşkanımız olacak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı olacak. Biz bu seçimi kazanarak milli birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam edeceğiz" dedi.

“Denizli vefalıdır; Yapılan Hizmetleri Biliyor”

Güngör, AK Parti'nin Denizli'deki hedefinin en az 5 milletvekili çıkarmak olduğunu belirterek, bu hedefin gerçekleşmesi için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi. Denizli'nin vefalı bir şehir olduğunu vurgulayan Güngör, "Denizli vefalıdır; yapılan hizmetleri biliyor. Denizli, AK Parti'ye her zaman destek vermiştir ve biz de Denizlili hemşehrilerimizin bu desteğine karşılık vermeye devam edeceğiz. Partimizin Denizli'de en az 5 milletvekili çıkarması için gece gündüz gayret ediyoruz. Aziz milletimizin teveccühü ile hiç durmadan doğru adımlarla, doğru adamla çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.