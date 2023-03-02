Başkan Güngör, iş adamlarıyla bir araya geldi

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör ve İl Yönetim Kurulu üyeleri, iş adamları derneği olağan genel kurulu sonrası seçilen Engin Boyacı ile yönetimine ziyarette bulundu. Başkan Güngör, Engin Boyacı ve ekibine iyi dilek ve temennilerini iletti. Başkan Güngör, AK Parti hükümetleri dönemlerinde kamu, sanayi ve iş dünyasının gelişimine değinerek, “İş dünyası hem tüm Türkiye'de hem de Denizli'mizde ciddi bir başarı elde etmiştir. Üretimden ihracata birçok alanda devam eden gelişmeler, istihdam alanlarını genişletmiş ülke ekonomimize önemli katkılar sağlamıştır. İş dünyamızda iş adamları derneği başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız ekonominin ve toplumsal dayanışmanın gelişmesi için gayret göstermektedir. AK Parti olarak her zaman işverenlerimizin, genç iş insanlarımızın ve kamu yararına çalışmalarının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Engin Boyacı, ziyaretleri için Başkan Güngör ve ekibine teşekkürlerini iletti.