Başkan Güngör: "Kazanan Denizli'miz olmuştur"

Dönem Milletvekilliği seçimlerini, “AK Parti yine Denizli'de en yüksek oyu alarak yine birinci parti olmuştur. Kazanan Denizli'miz oldu” sözleriyle değerlendirdi.

Dönem Milletvekilliği seçimlerini değerlendirdi. Türkiye'nin güzel bir seçimi geride bıraktığını belirten Başkan Yücel Güngör, Denizli'ye yakışan demokrasiye sahip çıkan rekor bir katılımla seçimleri gerçekleştirdiklerini belirterek, 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanan ve kendilerine destek veren hemşehrilerine teşekkür etti. Başkan Güngör, “2023 seçimleri Denizli'mize yakışır bir şekilde demokrasiye sahip çıkarak rekor bir katılım oranıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Sonuç olarak daha önce belirttiğimiz gibi Kazanan Denizli'miz olmuştur. AK Parti yine Denizli'de 1. Parti olmuştur. En yüksek oyu yine AK Parti almıştır ve 3 Milletvekilimizi Gazi Meclisimize göndermiştir. Cumhurbaşkanımız ise Türkiye'de yüzde 49.50 oy oranıyla yine birinci olmuştur. En yakın rakibine 2.5 milyon fark atmıştır. Tüm hemşehrilerimi vermiş oldukları destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

“Durmak yok, doğru adamla yola devam”

28. Dönem Milletvekilliği seçimleri ile Denizli'yi yeniden temsil edecek Milletvekilleri Özkan, Tin ve Ök'e de başarılar dileyen Başkan Güngör, “Milletvekili olarak bizleri temsil hakkı kazanan Sayın Cahit Özkan'a, Sayın Şahin Tin'e ve Sayın Nilgün Ök'e başarılar diliyorum. Ayrıca vekil adaylarımız olan Ekrem Başer, Osman Yüceliş, Birtan Şahan ve Feride Kabadayılar'a da gayretli çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan ile aziz milletimiz Türkiye Yüzyılı'na başlayacaktır. Durmak yok, doğru adamla yola devam” ifadelerini kullandı.