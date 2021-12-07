Başkan Güngör, “Kılıçdaroğlu kendine yakışanı yaptı”

Ak Parti İl Başkanı Yücel Güngör, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM kürsüsünde bütçe görüşmeleri oturumunda yaptığı el hareketinin terbiye sınırlarını aştığını belirtti.

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, sosyal medya hesabı üzerinden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Yücel Güngör; “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı CHP'yi Meclisten sopayla kovardı" demişti. Cumhurbaşkanımızın haklılığı dünkü konuşma ile bir kez daha gözler önüne serildi. Aziz Milletimiz bu harekete karşı cevabını 2023'te sandıkta verecektir” dedi.

İl Başkanı Güngör, kendi sosyal medya hesabından, “Gazi Mecliste Aziz Milletimizin huzurunda bu hareket ancak sana yakışırdı. Kendine yakışanı bir kez daha yaptın. Tebrikler” dedi.