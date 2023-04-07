Başkan Güngör seçim sonucu tahminini açıkladı

Pamukkale İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katılan AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, “Pamukkale Türkiye Yüzyılı'na hazır” diyerek önemli açıklamalarda bulundu.

AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale İlçe Başkanlığının düzenlediği iftar programına katıldı. AK Parti MKYK Üyesi Nurcan Dalbudak, Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İl Yönetimi, Pamukkale İlçe teşkilatının yer aldığı programda konuşan Başkan Güngör Cumhur İttifakına güveni ve desteğinden dolayı Pamukkale halkına teşekkür etti. Başkan Güngör: "Kıymetli Pamukkaleli kardeşlerim iftar programına göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederim. Sizlerle bir arada olmak heyecanımıza heyecan, umudumuzu umut kattı. Cumhurbaşkanımız Pamukkale'yi seviyor, Cumhurbaşkanımız Denizli'yi seviyor, Cumhurbaşkanımız Türkiye'yi seviyor. Bugün burada teröre ses çıkarmayanlar mesajını aldı. Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonundan uzak olanlar mesajını aldı. Ben inanıyorum ki sizler 6'lı masanın da 7'li masanın da planını bozacaksınız" ifadelerini kullandı.

"Biz seccadelerimizi 15 Mayıs sabahı şükür namazı için hazırladık"

Sandık başkanlarımız gurur kaynağımız diyen Başkan Güngör, "Sandıklara hep birlikte sahip çıkacağız. Milli iradeyi koruyacağız. AK Parti vermiş mücadele ile sandıkları korumuş ve seçim güvenliğini sağlamıştır. Onlar hesap peşinde oldular bizler gönüllere dokunma peşinde olduk. Siyaseti insanların gözünü boyamak isteyenler gibi olmadık. Seccade üzerine basıp fotoğraf çekilenler, şunu bilsin ki biz seccadelerimizi 15 Mayıs sabahı şükür namazı için hazırladık" dedi.

"AK Partimizin oyu yüzde 43'dür. Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53'dür"

Anketler hakkında konuşan Başkan Güngör, "Bazı anketler yapılıyor bir algı yönetilmek isteniyor. Ben buradan açıklıyorum. AK Parti'mizin oyu yüzde 43'dür. Cumhurbaşkanımızın oyu yüzde 53'dür. Bizim amacımız bu oy oranını daha yukarılara 60'lara taşımaktır. Bizler biliyoruz 14 Mayıs'ta sevinç gözyaşları ile meydanları dolduracağız. Bizler biliyoruz Milletimiz 14 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanı olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden seçecek ve Cumhur İttifakı meclis çoğunluğunu sağlayacaktır" dedi.