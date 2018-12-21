Başkan Gürlesi: "Turizm alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz"

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bölge turizmi için Pamukkale Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürüttüklerini belerterek, “Pamukkale'mizin adını hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak adına birçok projemizi hayata geçirdik. Turizm alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'i ziyaret etti. Yaz aylarında genel kurulu tamamlayarak bölge turizmi adına çalışmalarına ivedilikle başladıklarını ifade eden TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Turan Köseoğlu, Başkan Gürlesin'e çalışmaları hakkında bilgiler aktararak, 2018 yılının değerlendirmesini yaparak, 2019 yılından beklentilerini dile getirdi. Pamukkale Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını söyleyen Köseoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'e özellikle turizm alanında gerçekleştirdiği çalışmalar için teşekkür etti. Köseoğlu, Başkan Gürlesin'in Pamukkale'nin isminin hem yurtiçi hem de yurtdışında tanıtımının gerçekleştirilmesi adına önemli katkılar yaptığını belirterek, “Pamukkale Belediyesi, sadece ilçemizin değil bölge turizminin gelişimi için önemli katkılar yapıyor. Kurumlar arası işbirliğini önemseyerek de desteklerini esirgemedi. Kendisine bu anlamda da teşekkür ediyoruz. TÜRSAB Pamukkale Bölge Yönetim'i olarak 2020 yılının ‘Pamukkale Yılı' olmasını öneriyoruz. İki 20'nin yan yana gelmesi ‘Pamukkale Yılı' için en uygun zaman ve fırsat. Bu konuda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'den de iş birliği için destek istedik” dedi. Başkan Gürlesin ise kısa adı TÜRSAB olan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Pamukkale Bölge Yönetim Kurulu'nun ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Bölge turizmimiz için Pamukkale Belediyesi olarak ciddi çalışmalar yürüterek, Pamukkale'mizin adını hem yurtiçinde hem de yurtdışında tanıtmak adına birçok projemizi hayata geçirdik. Turizm alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.