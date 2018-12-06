Başkan Gürlesin kadın meclis üyelerini unutmadı

yıl dönümünde Pamukkale Belediye Meclisi'nde bulunan bayan üyelere jest yaptı. Gürlesin bayan üyelere çiçek vererek günleri kutlarken, “Meclislerde daha çok bayan üyenin olmasını diliyorum” diye konuştu.

Atatürk Devrimleri'nin en önemlilerinden birisi olan kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının 84. Yıl dönümünde Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, bayan meclis üyelerine jest yaptı. Türkiye, Fransa ve İtalya'dan 11, Romanya'dan 12, Bulgaristan'dan 13, Belçika'dan 14, İsviçre'den ise 36 yıl önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan bir ülke olduğunu hatırlatan Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi Meclisi'nin Aralık ayı ilk toplantısının 5 Aralık tarihine denk gelmesinin anlamlı olduğunu söyledi. Toplantıda Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, mecliste birlikte görev yaptığı bayan meclis üyelerini de unutmadı.

“Kadın erkek eşitliği sosyal ve siyasal alanda olmalı”

Başkan Gürlesin, 5 Aralık tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir çok ülkeden önce kadınlara seçme ve seçilme hakkını verdiğini belirterek, “Her yıl 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Meclisi olarak ilk göreve başladığımızda 6 bayan üyemiz vardı. İlk başta oran yüzde 19 civarındaydı. Daha sonra milletvekili adaylığı için ayrılan arkadaşlarımız var. Şuan da 1 Ak Partili ve 3'de CHP'li bayan meclis üyemiz var. Bu da yüzde 11 civarında bir orana tekabül ediyor. Önümüzdeki seçimlerde belediye meclisinde daha fazla bayan üyenin bulunması gerektiğini düşünüyorum. Bence bu oran yüzde 25-30'dan az olmamalı. Kadın erkek eşitliğinin sosyal ve siyasal hayatta tam ve koşulsuz gerçekleştiği bir toplumun daha hızlı gelişeceğine inanıyorum. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü kutlu olsun” dedi.

Başkan Gürlesin, konuşmanın ardından Pamukkale Belediye Meclisi'nin Ak Partili üyesi Sibel Doğruöz ve CHP'li üyeler Azime Bilgiç, Ayşe Niğan Nazlım ve Zeynep Kural'a çiçek vererek 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutladı.