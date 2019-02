Başkan Gürlesin: “Pamukkale Belediyesi olarak eğitimi her zaman önemsedik”

Bu noktada da öğrencilere ve okullara desteklerimiz her zaman sürdü” dedi.

Başkan Gürlesin, Hacı İbrahim Cin Ortaokulu Müdürü Mustafa Öztürk ve beraberindeki öğrencileri makamında ağırladı. Öztürk ve beraberindeki Okul Müdür Yardımcısı Aslı Saraç, Okul Aile Birliği Başkanı Özgül Özmen ve öğrenciler, Başkan Gürlesin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Öztürk, Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin'in okullarına birçok önemli desteklerini olduğunu söyleyerek, “Pamukkale Belediyesi'nin eğitim anlamında sadece okulumuza değil tüm okullara yaptığı katkıları biliyoruz. Eğitimci olarak da bu tür desteklerin anlamı ve değeri bizim için çok büyük. Pamukkale Belediyesi olarak Başkanımız göreve gelir gelmez okulumuza konferans salonu yaptı. Okulumuzun tüm dış cephe boyaması çalışmasını yaptı. 2016 yılından bu yana konferans salonumuzu kullanıyoruz. Okulumuzun başarılı bir Kız Hentbol Takımı var. Takımımıza desteklerini ilk günden beri sürdürdü. Okulumuzun önüne 3 boyutlu yaya geçidi yaptırdı. Tüm bunlarla beraber başkanımız maddi, manevi desteğini her daim sürdürdü. Kendisine yürekten teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Yetiştirdiğimiz çocuklarımızın eğitim hayatı çok önemli”

Eğitimin her zaman yanında olduklarını nitelendiren Başkan Gürlesin ise “Hacı İbrahim Cin Ortaokulu öğrencilerimizin Kız Hentbol Takımı, Denizlimiz'in adını başarıyla duyurdu. Öğrencilerimizin bu başarısını görmezden gelemezdik. Yerel yönetici olarak, eğitime sürekli katkı vererek, geleceğimize ışık tutacak gençlerimize güzel katkılar yaptık. Bir ülkenin kalkınmasındaki en önemli yapı taşlarından birisi eğitimdir. Pamukkale Belediyesi olarak eğitimi her zaman önemsedik. Bu noktada da öğrencilere ve okullara desteklerimiz her zaman sürdü. Daha da güzel yarınlar görebilmek için yetiştirdiğimiz çocuklarımızın eğitim hayatı çok önemli. İlçemizde 128 okulumuzun tamamına ulaşarak fiziki ihtiyaçlar başta olmak üzere eksikliklerin giderilmesi anlamında ciddi destek sağladık. Okullarımıza, öğrencilerimize destek olarak, ailelerimizin yanında yer alarak, yarınlarımıza yatırım yaptığımızın bilincindeyiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana, öğrencilerimize eğitim yardımından, kırtasiye desteğine, okullarımızın dış cephe onarımlarından, halı sahalara, konferans salonlarına kadar ve birçok malzeme eksikliklerini tamamlayarak önemli destekler sağladık. Öğrencilerimizin başarılarını duymak, bilmek bize ne kadar güzel işler yaptığımızı gösteriyor. Bundan dolayı da gururluyuz” dedi.

Ziyaret sonunda, Öztürk, Başkan Gürlesin'e teşekkür plaketi takdim etti.