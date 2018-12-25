Başkan Gürlesin: “Pamukkale ilçesi her geçen gün daha güzel hale geliyor”

Başkan Gürlesin, geçtiğimiz aylarda mahalle sakinlerinin fikirlerini de alarak Deliktaş Mahallesi'nde oluşturdukları yeni pazaryerini ziyaret etti. Pamukkale ilçesinde insan odaklı çalışmalar yürüten Pamukkale Belediyesi, 68 mahallenin tamamına götürdüğü hizmetlerde halkın taleplerini öncelik sırasına göre birer birer tamamlıyor. Pamukkale ilçesinin her gün bir önceki günden daha da güzel hale geldiğini söyleyen Başkan Gürlesin, Deliktaş Mahallesi'nde kurdukları pazaryerinin yeni olmasına rağmen halkın memnuniyetinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Pamukkale Belediyesi'nin tüm çalışmalarında halkın istekleri doğrultusunda hareket etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Gürlesin, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, halkımızla bütünleşerek vatandaş memnuniyetini öne çıkaran modern ve örnek ilçe olma yolunda, katılımcı, şeffaf, insan merkezli sosyal belediyecilik anlayışımızla hizmet veriyoruz. Geçtiğimiz aylarda Deliktaş Mahallemizdeki açık pazaryerimizin yerini ve gününü de mahalle sakinlerimizle istişare yaparak karar vermiştik. Pamukkale Belediyesi olarak, yaklaşık 12 bin nüfusa sahip Deliktaş Mahallemizin en önemli taleplerinden birisi pazaryeriydi. Mahallemizde pazaryeri için bulduğumuz en uygun alanda belediye olarak gerekli düzenlemeleri yaptık, mahalle sakinlerimizle de istişare yaparak pazarımızın Pazartesi günü kurulmasına karar verdik. Bugün de pazarımızı ziyaret ederek, pazar esnafımızı ve vatandaşlarımızla sohbet ettik. Halkımızın memnuniyeti bizleri de mutlu etti” dedi.