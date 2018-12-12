Başkan Gürlesin: “Sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, sivil toplum kuruluşlarının kendileri için önemli olduğunu kaydederek, “Pamukkale Belediyesi olarak ülkemizin gelişmesine katkı veren STK'larımızla her zaman el ele olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Denizli Genç ASKON Denizli Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Çakır ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında ağırladı. Belediyenin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürlesin, genç iş adamlarına başarılar diledi. Genç iş adamlarını yetiştiren bir okul niteliği taşıyan, kısa adı ASKON olan Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genç ASKON Denizli Şube Başkanı Bekir Çakır ve beraberinde yönetim kurulu üyeleri, Başkan Gürlesin'i makamında ziyaret etti. Genç ASKON Denizli Şube Başkanı Bekir Çakır, Ağustos 2018'de Denizli'de Genç ASKON olarak ekiplerini kurduklarını ve sivil toplum kuruluşu anlamında çalışmalara hemen başladıklarını söyledi.

Başkan Gürlesin'de kendilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, “Sivil Toplum Kuruluşlarımız bizim için önemli. Pamukkale Belediyesi olarak ülkemizin gelişmesine katkı veren STK'larımızla her zaman el ele olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gürlesin, Pamukkale Belediyesi'nin kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği projelerle ilgili genç iş adamlarına bilgiler aktardı.