Başkan Gürlesin: “Termalin başkenti Karahayıt'ın adını dünyaya duyurduk”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hayata geçirdikleri projelerle, Karahayıt'ın baştan aşağı adeta yenilendiğini kaydederek, “Karahayıt artık o eski Karahayıt değil. İlçemizin adına yakışır şekilde çok önemli projelerle Karahayıt'ta turizmi canlandırdık. Termalin başkenti Karahayıt Mahallemizin adını dünyaya duyurduk” dedi.

Başkan Gürlesin, göreve geldiği günden bu yana önem verdiği konuların başında turizm geliyor. Turizmin canlanması adına 5 yılda birçok önemli projeyi hayata geçiren Pamukkale Belediyesi, tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdi. Pamukkale Belediyesi kurucu başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale'nin adına yakışır bir turizm ilçesi olması için önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıklıdır' sloganı ile ilk günden bu yana hizmetlerine devam eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, geçtiğimiz günlerde Karahayıt Mahallesi'ni gezerek, esnafla ve vatandaşlarla buluştu. Karahayıt'ta değişimin net bir şekilde farkedildiğini söyleyen vatandaşlar, Başkan Gürlesin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Gürlesin, Pamukkale Mahallesi, Karahayıt Mahallesi, Akköy Mahallesi gibi tüm çevre mahalleleri de içine alan geniş bir turizm potansiyeli olan, hem Kırmızı Su'yu ile hem de Beyaz Cennet Pamukkale ile Ege Bölgesi'nin, Türkiye'nin hatta dünyanın gözdesi ilçeye yakışır işler yaptıklarını belirtti. Pamukkale Belediyesi'nin attığı önemli adımlarla kent turizmine büyük destek sağladığının ifade eden Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Termal sağlık için Karahayıt'a gelenler başta olmak üzere tüm halkımızın kullanacağı, termal turizme alternatif olacak, Karahayıt Kent Ormanı, bisiklet ve yürüyüş yolları yaparak, büyük bir eksikliği giderdik” dedi.

Pamukkale dünyada tanıtıldı

Gürlesin, 2018 yılının Nisan ayında Avrupa Tarihi Termal Kentler Birliği'ne başvuran Pamukkale Belediyesi'nin gerekli olan şartları yerine getirerek birliğin Türkiye'den üyesi olan ilk belediye olmayı başardığını hatırlatarak, “Fransa, İtalya, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi ülkelerin ön plana çıktığı termal sağlık konusunda Pamukkale olarak adımızı duyurmak çok önemli. 16 ülkeden 41 şehrin yer aldığı birlikte Pamukkale Belediyesi 39. üye olarak yer alıyor. Ortada 475 milyar dolarlık bir termal turizm pastası var. Ekim 2018'de İspanya'da gerçekleşen ilk genel kuruluna katılarakKarahayıt'ınve Pamukkale'nin güzelliklerini dünya ülkelerine anlattık. Biz en başından itibaren turizm ilçesi olduğumuzun bilinciyle hareket ettik. 68 mahallemizde rutin hizmetleri aksatmadan yerine getirirken turizm için daha çok neler yapabiliriz diye düşünerek hareket ettik” diye konuştu.

“Karahayıt'ta bir dizi etkinliğe imza attık”

Pamukkale Belediyesi olarak adımızı veren Pamukkale ile termal sağlık noktasında önemli bir yer olan Karahayıt'ı tanıtmak için önemli çalışmalara imza attık” diyen Başkan Gürlesin, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 2. Uluslararası Termal Sağlık Zirvesi, balon ve yamaç paraşütü, Gastro Pamukkale, Pamukkale Spor Oyunları, Vosvos Festivali gibi bir dizi etkinliğe de imza attıklarını hatırlattı. Başkan Gürlesin, “Bölgeye bisiklet ve yürüyüş yolları yaptık. Yine Karahayıt Mahallemizin en büyük ihtiyaçlarından birisini daha 1.2 milyon liralık maliyetle Karahayıt 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Turizm Sağlık Merkezi'mizi kısa sürede tamamlayarak hizmete aldık. Yine buradaki en önemli vizyon projelerimizden birisi de Karahayıt Kent Ormanı. İçerisinde 500 metrelik bisiklet yolu, 500 metrelik sağlık yolu, 30 metrekare bisiklet istasyonu, 12 metrekare güvenlik kulübesi, 30 metrekare mescit, 36 metrekare hatıra tepesi, 500 metre araç yolu, 337 metrekare çocuk oyun alanı, 6 adet içme suyu ve 1 adet termal su çeşmesi, yürüyüş yolları, piknik alanları, fitness alanları, oturma bankları, WC, büfe bulunan Karahayıt Kent Ormanı'nı halkımızın hizmetine sunmaktan onur duyuyoruz. Ayrıca mahallemizdeki gençlere yönelik halı sahayı da hizmete sunduk. Karahayıt 5 yıl öncesine göre büyük değişim gösterdi çok daha iyi bir hale geldi. Bu çalışmalara imza atmaktan ve kalıcı eserler bırakmaktan dolayı çok mutluyum” dedi.