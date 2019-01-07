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Başkan Gürlesin vatandaşları dinledi

Denizli Pamukkale Belediyesi’nin geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü”nün 2019 yılı ilk buluşması gerçekleşti.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü”nün 2019 yılı ilk buluşması gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Gürlesin, “Bizler, hep halkımızla el ele olup, gönüllere dokunduk. Görevimiz süresince de halkımızın derdiyle dertlenmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya devam edeceğiz” dedi.


Başkan Gürlesin, 2019 yılının ilk Pazartesi gününde geleneği bozmadı ve halk günü buluşmasında vatandaşları birebir dinledi. Yıllardır her ayın ilk Pazartesi günü belediyenin YSE Kavşağı'ndaki ana binasında bulunan Pamuk Kafe'de halk gününde vatandaşlarla buluşan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, 2019 yılının ilk halk gününde de bu geleneği bozmadı. Yılın ilk halk gününde de vatandaşları birebir dinledi, dertlere derman olan Başkan Gürlesin, “Bizler, hep halkımızla el ele gönül gönüle olduk. Rutin işlerimizle birlikte eğitimden, sağlığa, sosyal belediyecilikten, güvenliğe kadar her alanda vatandaşımızın yaşantısını daha da iyi hale getirmek için durmaksızın çalıştık. Geleceğe yatırım niteliğinde vizyon projelerimizi bir bir tamamladık. Halkımızın hayır duası alacak bir çok işlere imza attık. Görevimiz süresince de halkımızın derdiyle dertlenmeye, vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulmaya, ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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