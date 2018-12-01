Başkan Gürlesin vatandaşları halk gününe davet etti

Denizli Pamukkale Belediyesi'nin geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü”nün Aralık ayı toplantısı 3 Aralık 2018 Pazartesi günü gerçekleşecek.

Pamukkale halkıyla her fırsatta bir araya gelen Başkan Gürlesin, geleneksel hale gelen “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü”nün Aralık toplantısında ilçe halkıyla Pazartesi günü bir araya gelecek. “Hüseyin Gürlesin ile Halk Günü” adıyla yapılan ve her ayın ilk pazartesi günü gerçekleşen buluşmanın bu ayki randevusu yine Pamukkale Belediyesi YSE'de bulunan ana binasındaki Pamuk Kafe'de 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak.

Gerek mahalle buluşmaları, gerekse mahalle ziyaretleri, ev ziyaretleri ile ilçe halkıyla sık sık bir araya geldiğini söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Halk günü toplantılarımızı geleneksel hale getirdik. Geleneksel halk günlerimizde, vatandaşlarımızı belediyemizde ağırlıyoruz ve toplantımızda tek tek vatandaşlarımızı dinliyoruz. Buluşmamızda halkımızın sorunlarını dinleyip çözümü için neler yapılması gerektiğini istişare ediyoruz. Anında çözüm bulduğumuz bir çok konu var. Bizim sorumluluğumuzda olmayan konularda da vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Her halk günümüzde olduğu gibi, Başkan Yardımcılarımız, daire müdürlerimiz ve yine iş arayanlar ile işçi arayanlar arasında köprü kurmak adına toplantımızda İŞKUR yetkilileri hazır bulunacak. Tüm gayretimiz, sırtına derdini yüklenip bize gelen vatandaşımızın bu yüklerini hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı Pamuk Kafe'de 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da gerçekleşecek halk günümüze bekliyorum” dedi.