Başkan Gürlesin'den Cumhuriyet Mahallesi'ne müjde

Denizli Pamukkale Belediyesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir proje daha hayata geçiriliyor.

‘Pamukkale'de yaşamak ayrıcalıktır' sloganından hareketle Pamukkale İlçesi'nde bulunan 68 mahallenin tamamına en iyi hizmeti götüren Pamukkale Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir proje daha hayata geçiriyor. Kurulduğu 2014 yılından bu yana Pamukkale İlçe halkına en iyi hizmeti ivedilikle götüren Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hem Ak Parti bir belediye başkanı olmasının hem de ilçe belediyeler arasındaki farkını ispatlamaya devam ediyor. Başkan Gürlesin, Cumhuriyet Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Buluşmaya Başkan Gürlesin ile birlikte AK Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel, Pamukkale İlçe Kadın Kolları Başkanı Zehra Karabay, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Tamer Nalcı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlara çay ve simit ikram edildiği sabah buluşmasında, yapılacak olan açık pazar yerinin yeri ve günü vatandaşlarla istişare yapılarak belirlendi. Göreve geldiği günden bu yana ilçeye yapılan tüm hizmetlerde halkın yararına, geleceğe yatırım olma noktasına dikkat eden Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, “Belediyeciliğin gereğini yerine getiriyoruz. Halkımız için yaptığımız her hizmette, halkımızla birlikte, halkımızı dinleyerek, halkımızla yürünerek daha anlamlı olduğunu düşünüyoruz. Biz burada Ak Partili Belediyeciliğin farkını gösteriyoruz” dedi.

“Cumhuriyet Mahallemizi kapalı pazar yerine kavuşturmayı düşündük”

“Göreve geleli 55-56 ay oldu. Bu zamana kadar mahallelerimizin istekleri doğrultusunda hareket ettik” diyen Başkan Gürlesin açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tüm mahallelerimizin ihtiyaçlarını belirleyerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Cumhuriyet Mahallemizin de 3 tane isteği vardı. Birisi üst yapı. İkincisi de Sağlık Ocağı idi. Ama biz bunun yanına bir de 112 acil istasyonunu ilave ettik. Daha da iyi olsun diye. Çünkü bu bölgede 112 acil istasyonu eksikliği vardı. Birde bunlar kadar önemli olan bir kapalı pazar yeri isteği vardı. Ancak şu an, kapalı pazaryeri yapacak olduğumuz alan hisseli. Hisselerin bazılarını bağış, bazıları hissesi büyük kamulaştırıldı. Baktık ki süreç hala uzayacak. En az bu belki 6 ay bir yılı bulabilir. Ama Cumhuriyet'in en önemli isteğini ‘en azından kapalı olmasa da açık pazar yeri yapabilir miyiz?' diye düşündük. Biz halka rağmen hiçbir şey yapmayacağız demiştik. Bunu yaparken bile pazar yerinin neresi olması, artı pazarın hangi gün kurulmasını bile sizlerle istişare edeceğiz. Açık pazaryeri yapalım, sonrasında kapalı pazar yerimizin ihale süreci tamamlanıp projeyi hayata geçirince Cumhuriyet Mahallemizi kapalı pazar yerine kavuşturmayı düşündük. Açık pazaryeriyle burasını başlatalım hem sistem yerine otursun dedik. Toplantımızın amacı bu.”

Pazar, Çarşamba yada Perşembe günleri kurulacak

Pamukkale İlçesi'nin ve Cumhuriyet Mahallesi'nin her geçen gün daha da iyiye gittiğini belirten Başkan Gürlesin, “Ekip olarak her zaman olduğu gibi yine huzurunuzdayız. Amaç, vatandaşımızın hayır duasını almak, gönüllerine dokunmak, bizden beklentisi olan vatandaşlarımıza imkanlarımız çerçevesinde derman olmak. Bundan dolayı buradayız. Bunu da konuşarak yapıyoruz. Devletimize milletimize hizmet etmek için buradayız. Önemli olanda bu. Bunun farkı da Ak Partili bir belediye olmak” diye konuştu. Ak Parti Pamukkale İlçe Başkanı Uğur Gökbel ise Pamukkale Belediyesi'nin başkan Gürlesin ile birlikte önemli işlere imza attığını belirterek, “Cumhuriyet Mahallesi'nde ihtiyaç olan pazar yeri ile ilgili halkın ne düşündüğünü belirlemek için bu toplantı yapılıyor. Bu nedenle başkanımıza teşekkür ediyorum. Halkımızın talebi ne ve neler yapılabilir bunların konuşulması güzel. Yeni pazaryerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim” dedi.

Başkan Gürlesin, Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinin pazar yerinin yeri ve günü hakkında fikir alışverişinde bulundu. Vatandaşları tek tek dinledi. Toplantı sonrasında pazar yeri mahalle sakinlerinin onaylamasıyla da Cumhuriyet Mahallesi 3500 sokakta, Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Yardım İstasyonu arka tarafında yapılacak. Pazarın günüyle ilgili de Çarşamba ya da Perşembe olmasını isteyen mahalle sakinleri, çevre mahallelerdeki pazarların günleri de dikkate alınarak netlik kazanacak.