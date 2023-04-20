Başkan kepenek koltuğunu küçük Büşra'ya devretti

sınıf öğrencisi sevgili Büşra Güleç'e devir etti.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Güleç ile öğretmen ve sınıf arkadaşlarını makamında ağırladı. Başkan Kepenek Honaz'da yürütülen hizmetler hakkında Güleç'e bilgi verdi.

Küçük başkan talimatlar verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen çocukların temsili olarak yönetici koltuğuna oturmaları töreninde, kısa sürede olsa Honaz Belediye Başkanlığı koltuğuna Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Büşra Güleç oturdu. Başkanlık koltuğuna oturan 4. Sınıf öğrencisi Büşra Güleç, istek ve temennilerini Başkan Kepenek'e iletti.

Başkan Kepenek, yaptığı açıklamada, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, bugün Başkanlık koltuğumuzu ilçemiz Cumhuriyet İlkokulu 4. sınıf öğrencisi sevgili Büşra Güleç'e teslim ettik. Büşra güzel olduğu kadar çokta akıllı. Belediye faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız konusunda şahsım ve ekip arkadaşlarımla gerekli bilgi alışverişini yaparak talimatlarını verdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.