Başkan Kepenek; “Sağlık ordumuz depremde büyük bir fedakarlık örneği sergiledi”

Tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Başkan Kepenek, “Depremde gecesini gündüzüne katarak vatandaşlarımıza hizmet veren doktor, hemşire ve tüm sağlık çalışanlarımız karşılık beklemeden büyük bir fedakarlık örneği sergilediler” dedi.

Honaz Belediye Başkanı Kepenek, yayımladığı mesajında sağlık çalışanlarının depremzedelerin yaralarını sarmak için gece gündüz görevlerinin başında olduğuna dikkat çekti. Başkan Kepenek mesajında Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen deprem felaketinde büyük bir özveri ile depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışan sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dilekleriyle kutladığını belirtti.

“Sağlık emekçilerinin hakları iyileştirilmeli”

Depremde yüzlerce depremzedemizin tedavisi için var gücüyle çalışan sağlık çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi gerektiğini belirten Başkan Kepenek, “Gece gündüz demeden depremde yaralanan vatandaşlarımızın imdadına koşan sağlık çalışanlarımızın çalışma koşulları iyileştirilmeli. Şiddete ve adaletsizliğe uğrayan tüm sağlık çalışanlarımıza hak ettiği değer en üst düzeyde verilmeli. Bu duygu ve düşünceler ile deprem felaketinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ile vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Gece gündüz demeden büyük gayret sarf eden tüm sağlık çalışanlarımıza 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle bir kez daha teşekkür ediyorum. İnsanlarımıza hizmet etmeye devam eden sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” şeklinde konuştu.