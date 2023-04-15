Başkan Kepenek; “Şehitlerimize minnet borcumuzu ödeyemeyiz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, 14-20 Nisan Şehitler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Şehitlerin Allah katında kadir ve kıymetlerinin çok yüce olduğunu belirten Başkan Kepenek, “Ahirette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra şehitlik olduğu belirtilmiştir. Kutsal vatanımızı, bayrağımızı büyük bir cesaret göstererek bizlere emanet eden şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmalıyız. Onlar bu vatanı bizlere bırakabilmek için kanlarını canlarını ortaya koyarak geri dönmeyi düşünmeden büyük kahramanlıklar gösterdiler. Aziz şehitlerin evlatları olarak bizler de her daim vatanımız için mücadele edecek bayrağımızı yere düşürmemek için canımızı ortaya koyacağız. Bu duygu ve düşüncülerle başta Gazi Mustafa Kemal ile silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.