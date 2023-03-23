Başkan Kepenek, Yukarıdağdere Sosyal Tesisinin temelini attı

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Yukarıdağdere Mahallesi'nde belediye tarafından yapımına başlanacak olan Yukarıdağdere Sosyal Tesisinin temelini düzenlenen törenle attı.

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'in mahallelere kazandırmayı sürdürdüğü sosyal tesislerden biri olacak olan Yukarıdağdere Sosyal Tesisi'nin temel atma törenine CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik, CHP Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu, İYİ Parti Honaz İlçe Başkanı Osman Çaybaşı, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Verdiğimiz sözleri yerine getiriyoruz.”

Temel atma töreni öncesi konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, “Biz göreve geldiğimizden beri ilçe merkezinde ki var olan tüm imkânlardan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanmasını hedefledik. Bu hedefle ilçe merkezimizle birlikte beş farklı mahallemize modern kapalı pazaryerleri ve sosyal tesisler kazandırdık. Bugünde yedinci sosyal tesisimizi Yukarıdağdere Mahallemize inşa ediyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu içindeyim. Artık vatandaşlarımız kışın yağmurdan yazın sıcaktan korunarak düğün, mevlid gibi etkinliklerini rahatlıkla yapabilecekler. Aynı zamanda mahallemizde ki halk pazarı da burada kurulacak. Yukarıdağdere'mize, Honazımıza şimdiden hayırlı olsun.” dedi.

Temel atma törenine katılan CHP Honaz İlçe Başkanı Mustafa Çelik'te sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunduğu için Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e teşekkür etti. CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Tugay Odabaşıoğlu'da yapılacak sosyal tesisin şimdiden hayırlı olmasını dileyerek, Honazlı vatandaşların Belediye Başkanı Yüksel Kepenek'e sahip çıkmalarını istedi.

Törende söz alan Yukarıdağdere Muhtarı Ahmet Aslan'da mahallelerine böyle bir projenin kazandırılacağından dolayı Belediye Başkanı'na teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dualar edildi ve ilk harç protokol üyeleri tarafından atıldı. Törende katılımcılara ikramlar yapıldı.