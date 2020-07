Başkan Memişoğlu, “Denizli-Aydın otoyolu ertelenmemeli”

Geçtiğimiz günlerde 3 Temmuz'a ertelenen Denizli-Aydın otoyoluna ilişkin açıklamalarda bulundu. Denizli-Aydın otoyolunu, Denizli için son derece önemsediği ve her fırsatta talep olarak dile getirdiğini belirten DENİB Başkanı Memişoğlu, kentin, Türkiye'nin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu belirterek, “Bu durum, hem ihracattaki etkinliğinden hem de turizmdeki önemli rolünden kaynaklanmaktadır. Şehrimiz, Denizli-Aydın otobanın bir an önce tamamlanması talebini her fırsatta yenilerken aslında, ülkemiz dış ticaretine daha fazla katkı sağlamayı, daha fazla istihdam üretmeyi; turizm ya da ticaret amacıyla yurtdışından gelen misafirlerini daha fazla ağırlamayı hedeflemektedir. Hepimiz inanıyoruz ki otoyol projesinin tamamlanması Denizliliye daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamanın çok çok ötesinde bir amaca, ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı sağlanmasına hizmet edecektir” dedi.

“Otoyol ihalesinin sonuçlanmasını ve bir an önce çalışmaların başlamasını talep ediyoruz”

Otoyol projesinin bir kez daha ertelenmesinin kentte yaşayan vatandaşlar için haya kırıklığı oluşturacağını belirten Başkan Memişoğlu, “Doğrusu yeni bir erteleme olması halinde, ilimizde yaşanacak hayal kırıklığının tarifi kolay değildir.Beklentimizi net bir şekilde bir kez daha tüm kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. 3 Temmuz 2020 Cuma günü, otoyol ihalesinin sonuçlanmasını ve bir an önce çalışmaların başlamasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.