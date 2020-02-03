Başkan Memişoğlu: “Ocak ayında ülke ihracatına katkımız yüzde 5 arttı”

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, birlik üyelerinin Türkiye'nin ocak ayında gerçekleşen 14,8 milyar TL'lik ihracatına katkısının yüzde 5 artarak 206 milyon dolar olduğunu kaydetti.

Başkan Memişoğlu gerek Türkiye gerekse de Denizli ihracatının 2020 yılına artışla başlamasının sevindirici ve olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Memişoğlu, Denizli'nin dünyanın birçok ülkesine ihracat yaptığını hatırlatarak ihracatta yaşanan artış rakamlarını ise şöyle anlattı:

“Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından ocak ayı ihracat rakamları açıklandı. Ülkemiz ihracatı ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14,8 milyar USD olarak kaydedildi. DENİB üyelerince yapılan ihracat 2020'nin ilk ayında yüzde 5 arttı ve 206 milyon USD oldu.

TİM tarafından kayda alınan Denizli ihracatı ise ocak ayında yüzde 3,2 yükselerek 260 milyon USD olarak gerçekleşti. Hem DENİB hem de Denizli ihracatında 2020 yılına artışla başlamamızın önemli ve motive edici olduğunu belirtebiliriz. Yıl boyunca da ihracatımızın, hedeflerimize paralel olarak artması ve ülkemiz ekonomisine katkısını sürdürmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 9. kenti olan Denizli Avrupa'dan Amerika'ya, Uzak Doğu'dan Afrika'ya kadar yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapıyor ve dünyanın neredeyse her noktasıyla iletişim halinde. Bu sebeple dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler ihracatımız adına oldukça önemli ve Birliğimiz tarafından da yakından takip ediliyor.”

“Korona virüsünün seyri de dünya ekonomisi açısından önemli”

Dünyada yaşanan ekonomik gelişmeler ile korona virüsünün ekonomi üzerindeki etkilerinden de bahseden Başkan Memişoğlu, “2020 yılına girerken özellikle ABD-Çin müzakerelerinin olumlu seyri ve ilk faz anlaşmanın imzalanması, BREXIT sürecinin öngörülen planlamaya göre devam etmesi küresel ticarete ilişkin daha iyimser beklentilere yol açıyor. Öte yandan, virüsün seyrinin de dünya ekonomisi açısından önemli olduğunu ifade edebiliriz. Çin'de benzer şekilde 2002 yılının son aylarında SARS virüsü ortaya çıkmıştı ve küresel ekonomide 40 milyar USD'lik kayba yol açmıştı. Ancak bahsi geçen dönemde Çin ekonomisinin büyüklüğü 1,5 trilyon USD idi. Bugün ise Çin ekonomisinin 10 kata yakın büyüyerek 15 trilyon USD'ye ulaştığını görüyoruz. Yani Çin, o döneme kıyasla ekonomik ağırlığı daha fazla olan bir ülke. 2020 yılının hemen başında böylesine beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalmanın dünya ekonomisi üzerinde yeni bir baskıya yol açabileceğini söylememiz mümkün” diye konuştu.