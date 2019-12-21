Denizli Buldan Y?r?k T?rkmen K?lt?r ve Sanat Derne?i'nin ger?ekle?tirilen genel kurulu sonras? mevcut ba?kan Osman ?ren g?ven tazeledi.

Ger?ekle?tirilen genel kurulun divan ba?kanl???n? Mehmet Ko?, ba?kan yard?mc?l?klar?n? ise ?mer Ye?ilda? ve ?brahim Ac?kara yapt?. Genel kurulda Buldan Y?r?k T?rkmen Derne?i ad?n?n Buldan Y?r?k T?rkmen K?lt?r ve Sanat Derne?i olarak de?i?tirilmesi teklifi oy birli?i ile kabul edilirken ?yelere seslenen Ba?kan ?ren ?Dernek olarak kuruldu?umuz ilk g?nden itibaren y?netim kurulu ?yelerimizle birlikte Y?r?k T?rkmen k?lt?r?n? tan?tmak, gelecek nesillere ula?t?rmak ad?na ba?ar?l? ?al??malar yapt?k. Yayla g?l?nde d?zenledi?imiz ?enliklerin ?n? T?rkiye'de ve d?nyada nam sald?. Y?r?tt???m?z faaliyetlerle hem k?lt?r?m?z? tan?t?yor hem de Buldan ekonomik ve sosyal hayat?na katk? yap?yoruz. Bize destek veren siz de?erli ?yelerimize te?ekk?r ediyorum? dedi.

Tek liste halinde yap?lan genel kurul sonras? Ba?kan ?ren g?ven tazeledi.