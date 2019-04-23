Başkan Örki 23 Nisan geleneğine uyarak koltuğunu devretti

Denizli Pamukkale Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Başkan Avni Örki, makamını sembolik olarak çocuk başkan Meryem Gül Çiçek'e devretti.

Kutlama etkinlikleri kapsamında Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'nin belediyesinde de tören düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan'a özel sembolik olarak başkanlık makamını Doğan Demircioğlu İlkokulu öğrencisi Meryem Gül Çiçek'e bıraktı. Pamukkale Belediye Başkanlığı makamındaki törende Demircioğlu İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de yer aldı. Başkan Örki, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ı kutladı. 23 Nisan'ın dünyada çocukları armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu anımsatan Başkan Örki, “Bu bayram geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilmiştir. Sadece Türk çocuklarına değil tüm Dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Biz de bu bayramlarda çocuklarımızı geleceği nasıl daha iyi hazırlarız düşüncesiyle hareket ederek çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Pamukkale ilçesinde yaşayan çocuklarımızın daha iyi şartlarda gelece hazırlanması. Bunun için Pamukkale Belediyesi olarak gereken her şeyi yapmaya hazırız” dedi.

Makama alkışlarla oturan minik öğrenci Pamukkale ilçe sınırlarında kütüphane ve hayvanları koruma merkezi yapılması talimatında bulundu.

Bayramda makamda oturan minik başkana her iki konuda projenin devam ettiği bilgisi verildi. Başkan Örki'nin “Hangi takımı tutuyorsun?” sorusuna “Denizlispor” cevabını veren Çiçek'e, Denizlispor forması armağan edildi.