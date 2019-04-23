İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Başkan Örki 23 Nisan geleneğine uyarak koltuğunu devretti

Denizli Pamukkale Belediyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

Denizli Pamukkale Belediyesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Başkan Avni Örki, makamını sembolik olarak çocuk başkan Meryem Gül Çiçek'e devretti.


Kutlama etkinlikleri kapsamında Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'nin belediyesinde de tören düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 23 Nisan'a özel sembolik olarak başkanlık makamını Doğan Demircioğlu İlkokulu öğrencisi Meryem Gül Çiçek'e bıraktı. Pamukkale Belediye Başkanlığı makamındaki törende Demircioğlu İlkokulu öğrenci ve öğretmenleri de yer aldı. Başkan Örki, geleceğin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilen 23 Nisan'ı kutladı. 23 Nisan'ın dünyada çocukları armağan edilen ilk ve tek bayram olduğunu anımsatan Başkan Örki, “Bu bayram geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilmiştir. Sadece Türk çocuklarına değil tüm Dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Biz de bu bayramlarda çocuklarımızı geleceği nasıl daha iyi hazırlarız düşüncesiyle hareket ederek çalışmalar yapıyoruz. Amacımız Pamukkale ilçesinde yaşayan çocuklarımızın daha iyi şartlarda gelece hazırlanması. Bunun için Pamukkale Belediyesi olarak gereken her şeyi yapmaya hazırız” dedi.


Makama alkışlarla oturan minik öğrenci Pamukkale ilçe sınırlarında kütüphane ve hayvanları koruma merkezi yapılması talimatında bulundu.


Bayramda makamda oturan minik başkana her iki konuda projenin devam ettiği bilgisi verildi. Başkan Örki'nin “Hangi takımı tutuyorsun?” sorusuna “Denizlispor” cevabını veren Çiçek'e, Denizlispor forması armağan edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.