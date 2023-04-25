Başkan Örki 5. kez encümen üyeliğine seçildi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yapılan olağan meclis toplantısında beşinci defa encümen üyeliğine seçildi.

Pamukkale Belediyesinin de üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı 25 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yapıldı. Meclis toplantısında 1 yıl görev yapacak olan Başkan vekilleri, Divan Katip üyeleri, Encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Çevre Komisyonu üyeleri ve Turizm Komisyonu üyeleri de belirlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019, 2020, 2021, 2022 yıllarında da olduğu gibi beşinci kez Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni'ndeki 7 isimden biri olarak seçildi. Başkan Örki ile birlikte Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni'nde görev alan isimler ise Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör oldu.

Ayrıca Akdeniz Belediyeler Birliği olağan meclis toplantısında Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İyi Yönetişim ve Halkla İlişkiler Çalışmaları" kategorisinde "Gezici Kadın Sağlığı Merkezi" projesiyle birinci olan Kepez Belediyesi'nin ödülünü Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye takdim etti.