Başkan Örki, Akdeniz Belediyeler Birliğinde üçüncü kez encümene seçildi

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Akdeniz Belediyeler Birliği'nin yapılan meclis toplantısında üçüncü kez Encümen Üyeliği'ne seçildi.

Pamukkale Belediyesinin de üyesi olduğu Akdeniz Belediyeler Birliği'nin Olağan Meclis Toplantısı Antalya'da yapıldı. Olağan meclis toplantısı birlik üyesi belediyelerin başkanlarının katılımıyla yapılırken toplantıda Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü bir kez daha Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı seçildi. Meclis toplantısında 1 yıl görev yapacak olan Başkan vekilleri, Divan Katip üyeleri, Encümen üyeleri, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Çevre Komisyonu üyeleri ve Turizm Komisyonu üyeleri de belirlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 2019 ve 2020 yıllarında da olduğu gibi üçüncü kez Akdeniz Belediyeler Birliği Encümen'indeki 7 isimden biri olarak seçildi. Başkan Örki ile birlikte Akdeniz Belediyeler Birliği Encümeni'nde görev alan isimler ise Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Çiçekpınar Belediye Başkanı Memiş Kaynak, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Kızılkaya Belediye Başkanı İlkay Güngör oldu.