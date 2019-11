Başkan Örki: “Amacımız vatandaşın mutluluğu, ferahı için çalışmak”

Ziyarette konuşan Başkan Örki, amaçlarının vatandaşın mutluluğu, ferahı ve huzuru için çalışmak olduğunu ifade etti.

Her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Örki, bu kez de Yeniköy Mahallesini ziyaret etti. Başkan Örki'ye Yeniköy Muhtarı Tuncer Öz ile birlikte Pamukkale Belediye Başkan Yardımcıları da eşlik etti. Yeniköy Kapalı Pazar Yeri'nde gerçekleşen buluşmaya mahalle sakinleri de büyük ilgi gösterdi.

Başkan Örki, buluşmaya katılan herkesle sohbet ederken, vatandaşların ilgisinden de memnun kaldı. Yeniköylülere seslenen Başkan Örki, “Ben her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmeye dikkat ediyorum. Sadece seçimden seçime değil her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi ilçemizde 61 mahallemiz var. Tüm mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızla bir araya gelmek bizi heyecanlandırıyor, daha çok çalışma azmi veriyor. Sizlerin desteği ile bu kutsal görev nasip oldu. Bizim amacımız sizlerin mutluluğu, ferahı ve huzuru için çalışmak. Bize oy veren vermeyen ayrımı yapmadan her vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Bugün başkan yardımcılarımla birlikte sizin sorunlarınızı dinleyeceğiz. Bizim görevlerimiz arasında ise imkanlar dahilinde gerekeni yapacağız. Eğer sorun bizim dışımızda ise ilgili kurumlara sorunu iletiyoruz” dedi.

Yeniköy'de yaşayan vatandaşlar mahallelerindeki sorunlarını Başkan Örki'ye aktarma imkanı buldu.