Başkan Örki, “Babalar ailenin temelidir”

Tüm babaların ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun” dedi.

Babalar günü olarak kutlanacak Pazar gününe ilişkin Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesaj yayımladı. “Babalar ailelerin temelidir” diyen Başkan Örki, “Babalarımız, dünyaya gelmemizden, kendi ayaklarımız üzerinde duruncaya kadar, hatta kendi ailemizi kuruncaya kadar bizlerin yanındaki en büyük destekçilerimizdir. Babalarımız bizlere büyük bir sevgi ve manevi destek veriyor. Ömür boyu desteğini evlatlarından esirgemeyen babalarımızın hakkını ödemek mümkün değildir. Büyük bir özveriyle ailesi için iyi bir gelecek hazırlamaya çalışan babalarımızın en büyük mükafatı, onlara layık evlatlar olmamızdır. Ailesinin varlığı ve bütünlüğü için yaşamı boyunca gösterdikleri gayretle her türlü saygıyı hak eden sevgili babalarımızın ve baba adaylarının Babalar Günü kutlu olsun” mesajında ifadelerini kullandı.