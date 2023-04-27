Başkan Örki çocuklara verdiği sözünü tuttu

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'nin seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Meclisi sözünü tuttu. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi birinci seçimli genel kurulunu gerçekleştirdi.

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi çatısı altına çocukları da aldı. Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi birinci seçimli genel kurulu Pamukkale Belediye Meclisi Salonu'nda gerçekleşti. Genel Kurula, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Soyfidan, ilçede bulanan 63 ilk ve ortaokuldan 126 çocuk ve öğretmenleri, gençlik meclisi yürütme kurulu üyeleri ve engelliler meclisi yürütme kurulu üyeleri katıldı. Birinci seçimli genel kurula katılan her öğrenci yürütme kuruluna aday olabilirken, adaylar arasından çocuk meclisi yürütme kuruluna 15 kişi seçildi. Pamukkale Belediyesi Çocuk Meclisi'nin birinci genel kurulunda açılış konuşmasını Pamukkale Kent Konseyi Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan yaptı. “Pamukkale için, Denizli için ülkemiz için çok güzel işleri birlikte yapacağız” diyen Soyfidan, “Bu mecliste kendi ilçemizin kararları alınıyor, bu kararlarda çocuklarımızın da söz hakkı olsun, istek ve taleplerini Sayın Belediye Başkanımıza ve meclisimize iletebilsinler istedik. Bugün seçilecek olan yürütme kurulu üyelerimizle birlikte siz çocuklarımız için sizinle birlikte okul arkadaşlarınız, sınıf arkadaşlarınız, mahalle arkadaşlarınız için güzel işler yapacağız ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“Atamızın emrettiği bir konuyu da hayata geçirmiş oluyoruz”

“Beni en çok mutlu eden buluşmalardan bir tanesindeyim” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Burada geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın oluşturduğu meclisimizin değerli üyeleri var. Siz çocuklarımız bizlere, biz büyükler olarak zaman zaman hor kullandığımız, zaman zaman canını acıttığımız dünyanın, bizim üzerimizde hakları olduğunu hatırlatıyorsunuz. Bu kent konseyi çocuk meclisimizle biz atamızın emrettiği bir konuyu da hayata geçirmiş oluyoruz. Çocuklarımızın görüşlerini alabilmemiz adına Pamukkale Belediye meclisimizde sizlerin fikirleri ve aldığı kararların uygulanması adına işte bu çocuk meclisinin oluşturulmasını sağladık. Çocuk Meclisimiz ile Denizli'mizde ki bütün o çocuklarımızla birlikte devir aldığımız bayrağı bulunduğu noktadan çok daha ileri noktalara taşıyacağız. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesini, o gelişmiş ülkeler seviyesinin çok çok üstüne hep birlikte taşıyacağız” dedi. Başkan Örki, konuşmasının sonunda, çocuk meclisi üyelerine söz verdirdi; “Ülkemizi dünyanın bir numaralı ülkesi yapacak olan sizlersiniz. Peki sizler de o hedeflere ulaşmak için hiç durmadan çalışmaya, hiç durmadan kendinizi geliştirmeye, hiç durmadan okumaya etrafınıza güzellikler saçmaya var mısınız?” sorusuna çocuklar hep bir ağızdan “Varız” cevabını verdi.

Pamukkale Belediyesi çocuk meclisi

Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi, şeffaflık, temsil, gönüllülük, bireysel kapasite gelişimi, sosyal sorumluluk, çevre bilinci gibi temel ilkeler üzerinde çalışmalar yapacak. İlçede yaşayan 7 -14 yaş arası çocukların katılımları ile oluşan Çocuk Meclisi, çocukların kent yönetimine aktif katılımlarını sağlayarak, tüm kurum-kuruluş temsilcileri ile birlikte kent içinde yaşayan demokratik bir yapı oluşturacak. Çocuk Meclisi, çocukların araştıran, üreten, düşünen, girişimci bireyler olmalarını destekleyen, onların gözünden ‘Daha iyi bir Pamukkale' düşüncesine katkı sağlayacak çalışmalara imza atacak. Çocuk Meclisi, çocukların şehrini, ülkesini seven; mili ve manevi değerlerine bağlı, toplumsal refahı sağlamak için çalışan bireyler olmalarına katkıda bulunarak hemşerilik bilincini kazandırırken, kentin bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel etkinliklerinde çocukların rol almalarını sağlaması hedefleniyor. Ayrıca, çocukların gönüllülük kültürünü kazanmasını ve Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi çatısı altında gönüllülük temelli çalışmalar yapmalarını sağlayacak. Yapılan seçimler sonunda belirlenen Pamukkale Belediyesi Kent Konseyi Çocuk Meclisi yürütme kurulunun 15 üyesi, yapacağı toplantıyla başkanını seçerek görev dağılımını gerçekleştirecek. Bu isimler 2 yıl boyunca görev yapacak.