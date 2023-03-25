Başkan Örki deprem bölgesinde

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, büyük depremin yıktığı yerlerden olan Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti. Burada çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunan Başkan Örki, Başkan Zolan ile birlikte depremzedelerle bir araya geldi.

Ülkemizi yasa boğan ve 11 ilde yıkıma, can kayıplarına neden olan büyük depremin yaraları sarılmaya devam ederken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, eşi Dr. Nur Örki, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile birlikte Hatay'ın İskenderun ilçesine gitti. Başkan Örki, burada çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Depremden sonra ülkenin dört bir yanından gelen gıda malzemeleriyle oluşturulan ve içlerinde Pamukkale Belediyesi personellerinin de yer aldığı çeşitli illerden gelen gönüllülerin çalıştığı “Gönül Muftağı”nı ziyaret etti. Bölgede bulunan depremzedeler için Ramazan ayındaki sahur ve iftar yemeklerini hazırlayan gönüllülerle sohbet eden Başkan Örki, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Örki, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ilçenin Pınarbaşı mahallesinde bulunan ve bine yakın depremzedenin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Burada depremzedelerle bir araya gelen Başkan Örki, geçmiş olsun dileklerini iletti. Sonrasında ise, İsa Taş Konteyner Kenti'nde kalan vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan Örki, depremzede Emine Abacı'ya misafir oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle Hatay İskenderun'da gerçekleşen ''Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni' ne katıldı.