Başkan Örki: “Eğitim için tüm imkanları seferber ederiz"

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Çamlaraltı Mahallesi'nde bulunan bir özel okulun düzenlediği Bilim Günü etkinliğine katıldı. Öğrencilerin hazırladığı projelerin sergilendiği programda Örki, stantları gezerek gençlerin hayal gücü ile bilimi harmanladıkları çalışmaları inceledi.

Öğrenciler her bir proje ve çalışmasının sunumunu gerçekleştirirken, Başkan Avni Örki öğrencileri, öğretmenleri ve velileri çalışmalarından dolayı tebrik etti. Öğrencilerin yapmış olduğu ürün ve projelerden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Örki,"Bilimi ve bilim üzerine yapılan tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü bilimle haşır neşir olan çocuklar, hayal güçlerini bilimin sonsuzluğu içinde geliştirmiş oluyor ve bu çocuklarımıza ileriki yaşlarında önemli bir ufuk kazandırıyor. Günümüz çağında bilim ile teknoloji birleşimi sayesinde ülkeler Dünya'ya yön veriyor. Bu nedenle şu an küçük kapsamlı gözüken bu tür atölye çalışmaları, projeler ve ortaya koyulan ürünleri geleceğimize atılan önemli bir adım olarak görüyorum. Pamukkale Belediyesi olarak bilimsel alanlarda gerçekleştirecek olan tüm etkinlik ve faaliyetlere sonuna kadar açığız. Geleceğimiz olan ve ileride bu memleketi yönetecek evlatlarımızın eğitimi için sonuna kadar her adıma hazırız. Yeter ki konu eğitim olsun tüm imkanları seferber ederiz" ifadelerini kullandı.