Başkan Örki, kara gecenin 613 şehidini andı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1992 yılında Ermeniler'in katlettiği 613 Azeri vatandaşının acısının hala yaşandığını ifade ederek, “Bu insanlık dışı katliam 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Biz Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz” dedi.

Tarihler 26 Şubat 1992'yi gösterdiğinde Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı'ya Ermeniler tarafından, düzenlenen saldırıda, 106'sı kadın, 83'ü çocuk ve 70'i yaşlı olmak üzere, toplam 613 Azerbaycan vatandaşı katledilmişti. Tarihe ‘Hocalı Soykırımı' olarak geçen bu kara günün 29. Yıl dönümünde Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yazılı bir mesajla Hocalı Şehitleri'ni andı. Sivillerin toplu olarak katledildiği, işkence ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığı o günün acısının hala yaşandığını belirten Başkan Örki, “Gece karanlığında gerçekleştirilen bu insanlık dışı katliam 26 Şubat'tın ilk ışıklarıyla insanlık tarihine kara bir leke olarak yazıldı. Biz Azerbaycan ile iki devlet tek milletiz. O kara gecede 613 kardeşimizin katledilmesi hepimizi derinden yaraladı. Bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız. Bu vesile ile bu soykırımda şehit olan Azeri kardeşlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.