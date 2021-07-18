Başkan Örki, Kurban Bayramı mesajı yayımladı

Herkesin kardeşçe kucallaştığı birbayram olmasını dileyen Başkan Örki, “Başta kıymetli ilçe halkımız olmak üzere, tüm hemşerilerimizin ve milletimizin Kurban Bayramı'nı kutlarım” dedi.

Korona virüs salgının ülkemizde aşılanmanın artmasıyla birlikte etkisinin azalmasıyla başlayan normalleşme sürecine denk gelen Kurban Bayramı'nda sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyulmasının zorunlu olduğuna dikkat çeken Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Toplumumuzda dini bayramların yeri her zaman ayrıdır. Hepimiz korona virüs süresince sevdiklerimizden zorunlu olarak uzak kaldık. Normalleşme sürecinin başlamasının ardından Kurban Bayramı'nda tüm sevdiklerimizle bir araya gelebilecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Ramazan Bayramımızı pandemi süresi içinde, sevdiklerimizden uzak geçirmek zorunda kalarak, içimizde burukluk kalmıştı. Kurban Bayramı'nda salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarına mutlaka uyalım. Vatandaşlardan beklentimiz, korona virüs salgınına karşı tedbirleri elden bırakmamalarıdır” dedi.

Dini bayramların manevi yönden özel günler olduğuna değinen Başkanı Örki, mesajında “Temelinde, kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını pekiştiren Kurban Bayramı'nın, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygısının arttığı, dargınların barıştığı, herkesin kardeşçe kucaklaştığı bir bayram olması en büyük temennimizdir. Kurban demek dinine, devletine ve milletine adanmış olmak demektir. Şüphesiz ki, her zaman olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da milli ve manevi değerlerimiz etrafında bir arada olarak, hep birlikte kardeşliğimizi ve dayanışmamızı daha da güçlendireceğiz. Sevgi dolu, huzur ve mutluluk içinde nice bayramlar geçirmek dileğiyle başta şehit ailelerimiz olmak üzere milletimiz ve Pamukkaleli hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, herkese sağlık ve huzur getirmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.