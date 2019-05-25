Başkan Örki öğrencilerle müzeleri gezdi

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Müzeler Haftası kapsamında Pamukkaleli öğrencilerle beyaz cennette bulunan Hierapolis Arkeoloji Müzesi'nde bir araya geldi.

Türkiye'de her yıl 18-24 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Müzeler Haftası nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkaleli öğrencilerle müzede bir araya geldi. Başkan Örki'ye Pamukkale Şehit Mustafa Uygun İlkokulu 4. Sınıfında okuyan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Gezi sonunda bir açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, müzeler gnünün önemine değinerek, “Bu hafta çok önemli. Bu önemli günlerde ülkemizin kültür varlıkları tanıtılması ve eski eserlerin korunması konusunda hassasiyet gösterilir. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak bugün ilkokul öğrencileri ile birlikte müzelerimizi gezdik. Müzeler ülkemizin en önemli miraslarından biridir. Müzelerde var olan tarihimizi 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin görmesi gerekiyor. Buradan tüm vatandaşlarımıza sadece Müzeler Haftası değil her zaman müzelere gelerek tarih ile ilgili bilgiler almaya davet ediyorum” dedi.