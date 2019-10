Başkan Örki, Pamukkaleli vatandaşlar ile bir araya geldi

Başkan Örki, göreve geldiği günden bu yana geçen altı aylık gibi kısa bir sürede, Pamukkale ilçesinde 61 mahallenin neredeyse tamamında incelemelerde bulundu. Göreve geldikten sonra, protokol, sivil toplum örgütleri ile vatandaşların yoğun tebrik ziyaretlerinin arasında bile fırsat oluşturduğu mahalle ziyaretlerini sürdüren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Denizli'nin en büyük ilçesiyiz. İlçemizde, merkezinyanı sıra kırsal bölgelerde de bir çok mahallemiz bulunuyor. Bizler, merkez, kırsal ayrımı yapmaksızın tüm mahalle halkımızda sık sık bir araya gelerek, dertlerini bire bir dinlemeye çalışıyoruz” dedi.

“Hepimiz devletimizin birleştirici gücü ile tek bayrak altındayız”

Geçtiğimiz hafta sonunu tamamıyla mahalle ziyaretlerine ayıran Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir çok mahallede vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Örki, derneklerin buluşmalarına da katılmayı ihmal etmedi. Pamukkale, Gölemezli, Develi, Bağbaşı, Zümrüt, Kurtluca, Uzunpınar, Dokuzkavaklar, Fatih Mahalleleri'nde ilçe halkıyla bir araya geldi. Bunlarla birlikte vatandaşların düğün, mevlitlerinin yanı sıra, Denizli İHH İnsani Yardım Derneği'nin kermesine ve Denizli Ağrılılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin aşure gününe katıldı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçe halkıyla her fırsatta buluşarak hem onları dinlediklerini hem de belediye olarak projelerini aktardıklarını belirtti. Başkan Örki, “Kimi zaman düğünlerine, kimi zaman mevlitlerine iştirak ettiğimiz vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinliyoruz, çözümler üretiyoruz, en önemlisi de üzüntülerine ve mutluluklarına ortak olmaya gayret ediyoruz. Biz bir aileyiz. Bunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, ilçemizde hiçbir vatandaşımızı ayırt etmiyoruz. Hepimiz bir bütünün parçalarıyız. Aynı memlekette yaşıyor, hepimiz devletimizin birleştirici gücü ile tek bayrak altındayız. Bu nedenle biz her daim birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Kadınların erkek sporu olarak bilinen futbolu tercih etmeleri bizleri mutlu etti”

Başkan Örki'nin mahalle ziyaretlerinde renkli görüntüler de ortaya çıkıyor. Halkın her yerde ilgiyle karşıladığı Başkan Örki, mahallelerde düzenlenen etkinliklere de iştirak ederek, vatandaşların birlik ve beraberlik içerikli faaliyetlerine destek veriyor. Geçtiğimiz günlerde Zümrüt Mahallesi kadınlarının her hafta kendi aralarında gerçekleştirdiği futbol maçlarından birine iştirak eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, burada kalecilik yaptı. Bayanların çektiği şutları başarıyla önleyen Başkan Örki, performansıyla alkış aldı. Zümrüt Mahallesi'nde yaşayan kadınların her hafta çok güzel bir aktivite gerçekleştirdiğini kaydeden Başkan Örki, “Bunu duyar duymaz bizlerde görmeliyiz dedik. Kadınlarımızın sporla ilgilenmesi çok güzel bir şey, hele de ülkemizde erkek sporu olarak bilinen futbolu tercih etmeleri bizleri mutlu etti. Her hafta, Pamukkale Belediyemizce yapılan Zümrüt Halı Sahası'nda gerçekleşen maça bu hafta bende katıldım. Kıran kırana bir mücadeleydi. Hem haftanın stresini atmış olduk, hem de Zümrüt Mahallesi'ndeki vatandaşlarımızla hoş sohbet etmemize vesile oldu. İlçe halkımızın üzüntülerine ve mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.