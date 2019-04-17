Başkan Örki: “Pamukkale'nin kamp merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz”

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'yi sporda bir marka haline getirmeyi, termal ve sağlık turizmi ile birleştirerek ilçenin kulüpler tarafından kamp merkezi haline gelmesini amaçladıklarını ifade etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Koordinatörü milli sporcu Oğuz Çetin, Pamukkale Belediye Başkanı Örki'ye tebrik ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gerçekleşen ziyarette konuşan Çetin, Pamukkale'nin Başkan Avni Örki ile sporda önemli bir merkez haline gelebileceğini belirti. Çetin, “Kendisinin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Özellikle spor alanında kurmuş olduğu hayaller, hayata geçireceği projeler gerçekten hem Denizli'de, hem de ülkemizde sporun gelişmesine önemli bir ivme kazandıracaktır. Hem dünyada hem de Türkiye'de herkesin bildiği Pamukkale'nin sporla harmanlanması, bu ilçenin sporda önemli bir merkez haline gelmesinin önünde hiçbir engel yoktur” dedi.

“Amatör Sporlar Kompleksi projesini hayata geçireceğiz”

Çetin'in nazik ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Örki ise şunları söyledi:

“Pamukkale'yi sporda bir marka haline getirmeyi, termal ve sağlık turizmi ile birleştirerek ilçemizin kulüpler tarafından kamp merkezi haline gelmesini amaçlıyoruz. Bunun için ise Amatör Sporlar Kompleksi projesini hayata geçireceğiz. Bu kompleksimiz ile farklı branşlardan başta ülkemizde ve dünyada bulunan kulüplerin kış veya yaz kamplarını bu tesisimizde icra etmelerini istiyoruz.”

Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.