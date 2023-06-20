Başkan Örki şampiyonları ağırladı

Lig'den 1. Lig'e yükselen Pamukkale Belediyespor takımını ağırladı. Takım oyuncuları şampiyonluk kupasını Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye takdim etti.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'ün ilk branşı olan Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2. Lig'de başladığı 2022-2023 sezonunu 1.Lig'e yükselerek tamamladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, takım oyuncularını Pamukkale Belediyesi Meclis Salonu'nda ağırladı. 2022 yılının Kasım ayında başlayan ligde oynadığı 9 maçın 7'sini kazanan mavi-beyazlı ekip ligde 3. sırada yer almıştı. Ülkemizde büyük yıkıma neden olan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlere nedeniyle Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, liglerin devam etmemesini kararlaştırmıştı. Federasyon 2. Lig'de gruplarında ilk 5 sırada yer alan takımların bir üst lige aldı. Böylece grupta 3. Sırada bulunan Pamukkale Belediyespor 1. Lig'e yükselmiş oldu.

“Dünyada adımızdan söz ettiriyoruz”

“Bizleri başarılarınızla gururlandırdınız. Göğsümüzü kabarttınız” diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “Şehrimizin de hakikaten mutlu olmasına vesile oldunuz. İnşallah 1. Ligde de çok güzel bir performans göstermek suretiyle yine şehrimizin marka değerini yukarıya doğru taşımaya devam edeceksiniz. Aramızda milli sporcularımız var. Milli sporcu olmaya aday arkadaşlarımız var. İnşallah milli sporcu sayımızı da artmış olacağız. Pamukkale Spor Kulübü olarak birden fazla branşta başarılarımızla dünyada adımızdan söz ettiriyoruz. Ben umuyorum ki, Tekerlekli Basketbol Spor Kulübü üyesi olan bu sporcu arkadaşlarımız Denizli'mizin ve Pamukkale'mizim adını artık Türkiye'de adımızı bilmeyen yok dünyaya tanıtmış olacaklar. Her yerde Pamukkale'mizim o güçlü sesini duyurmuş olacaklar. Her birinize yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarınızın daim olsun” dedi.