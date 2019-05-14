Başkan Örki: “Spor ile ilgili bir çok projemiz var”

Bu projeler tamamlandığında gençlerimiz bir çok branşta spor yapma imkanına sahip olacak” dedi.

Başkan Örki, makamında bu kez Denizli Amatör Spor Kulüpleri yönetimini ağırladı. Ziyarette Denizli ASKF Başkanı Feyyaz Ceşen ve yönetim kurulu üyeleriile Futbol İl Temsilcisi Musa Coşkun da yer aldı.

Ziyarette konuşan Başkan Ceşen, Başkan Örki'nin spor konusundaki hassasiyetini bildiğini söyleyerek, “Sizin spor konusuna verdiğiniz önemi biliyoruz. Pamukkale ilçesinde ASKF'ye bağlı olan kulüp sayısı 50'den fazla. Ancak Karşıyaka mahallesindeki Saraçoğlu sahası dışında maç oynanabilecek bir saha Pamukkale ilçesinde yok. Tesisleşme özellikle amatör sporlar için çok önemli. Altyapılar başta olmak üzere amatör kulüplerimizin en büyük sıkıntısı tesis. Bu konularda sizlerin desteğini bekliyoruz” dedi.

“Amacımız gençlerin kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak”

Ziyaretten dolayı memnun olduğunu söyleyen Başkan Örki ise sporun özellikle gençlerin gelişimi açısından önemli olduğunu kaydederek, “Spora destek vermek için önceliklerimiz arasında. Bu doğrultuda ilçemizde yaşayan gençlere yönelik projelerimizi hazırladık. Vizyon projelerimiz arasında yer alan amatör spor kompleksinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları ile tenis kortları ve jimnastik, tekvando ve judo gibi sporların yapılabileceği alanlar olacak. Ayrıca kapalı yüzme havuzu, engelsiz yüzme havuzları, kapalı spor salonu, halı sahalar, bisiklet sporları parkı ve koşu ve bisiklet yolları yapacağız. Çocuklara ve bayanlara yönelik ücretsiz spor kursları da hayata geçecek. Amacımız gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak kalıp sağlıklı bir şekilde gelişimlerini sağlamak. Hep söylediğimiz gibi Pamukkale mutlu insanların yaşadığı bir kent olacak. Mutlu insanlar için spor alanları da çok önemli” dedi. Ziyarette Denizli futbolu ve Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmesi ile ilgili konular da görüşüldü.