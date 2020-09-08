Başkan Örki, Vali Atik'i ağırladı

Pamukkale Belediyesi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ağırladı.

Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ziyarette bulundu. Haziran ayı içinde Denizli Valiliği görevine başlayan Vali Atik'e Başkan Örki, hoş geldiniz ziyaretinde bulunmuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi, makamında ziyaret eden Vali Atik'e Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da eşlik etti. Vali Atik'e Pamukkale ilçesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi'nin çalışmaları hakkında detayları aktardı. Korona virüs tedbirlerine riayet edilen ziyarette Başkan Örki, Vali Atik'e Osmanlı Tuğrası hediye etti.