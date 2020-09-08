İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Örki, Vali Atik'i ağırladı

Pamukkale Belediyesi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’i ağırladı.

Pamukkale Belediyesi, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i ağırladı.


Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye ziyarette bulundu. Haziran ayı içinde Denizli Valiliği görevine başlayan Vali Atik'e Başkan Örki, hoş geldiniz ziyaretinde bulunmuştu. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'yi, makamında ziyaret eden Vali Atik'e Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu da eşlik etti. Vali Atik'e Pamukkale ilçesi ile ilgili bilgiler veren Başkan Örki, Pamukkale Belediyesi'nin çalışmaları hakkında detayları aktardı. Korona virüs tedbirlerine riayet edilen ziyarette Başkan Örki, Vali Atik'e Osmanlı Tuğrası hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.