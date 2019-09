Başkan Örki Zabıtalar Haftası'nı kutladı

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 193'üncü yıldönümü nedeniyle zabıta personeliyle bir araya geldi.

Denizli'de her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, belediyenin Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Personellerle tek tek selamlaşan Başkan Örki, çalışanların Zabıta Haftası'nı kutladı. Zabıtaların halkın her kesimine hitap eden önemli bir birim olduğunu dile getiren Başkan Örki, “Sizlerle birlikte Pamukkale ilçemizdeki insanlarımızın daha huzurlu, daha sağlıklı, daha düzenli ve tertipli bir yaşam sürmelerini sağlamak için çalışıyoruz. Bu noktada belki en fazla halkımızla iç içe olan, birlikte olan birimimizle biz şu an bir aradayız. Ben bu vesileyle tekrar Zabıta Haftası'nı kutlu olmasını temenni ediyorum” dedi.

Pamukkale'nin üniversite öğrencileri ile birlikte 400 bine yaklaşan nüfusunun olduğunun altını çizen Başkan Örki, “Pamukkale çok geniş bir coğrafyaya yayılmış olan bir ilçe. Nüfusuna da baktığımızda Türkiye'nin sayılı ilçelerinden bir tanesindeyiz. Nüfusumuz bazı bölgeleri belirli noktalarda yoğunlaşmış, bazı kesimlerde ise çok ciddi bir seyrek yapılaşma var. Bir taraftan ovası, bir taraftan şehir merkezi, bir taraftan dağları derken toplumun her kesimine ulaşma konusunda sizlerin özverili gayretleri bizim yüzümüzü güldürüyor. Ben sizlerin yapmış olduğu çalışmalardan dolayı memnun olduğumu açık yüreklilikle ifade edebilirim” diye konuştu.

“Görünen yüzümüz sizsiniz”

Zabıta mesleğinin önemine vurgu yapan Başkan Örki, “Sizlerin çok büyük emeği var. Halkla çok fazla bir arada olduğunuz için en fazla görünen yüzümüz sizsiniz. Devletin bir taraftan da elisiniz. Devletin eli vatandaşlarımıza karşı şefkatli olmalıdır. Şu ana kadar bize yansıyan; zabıtanız bize şöyle kötü davrandı, zabıtanız bize haksızlık yaptı diye yansıyan bir olay söz konusu değil. Demekki bu işinizi görürken o dediğimiz dengeyi tam olarak kurmuşsunuz. Daha da gayret edeceğinize inanıyorum'' ifadelerini kullandı.