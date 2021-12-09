Başkan Örki'den 10 Aralık mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Tüm çalışmalarımızda, ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan herkese eşit hizmet sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, ırk, dil, din, renk, cinsiyet gibi statüler sebebiyle hiçbir ayrım yapılmaksızın insanlara hak ve özgürlükler tanıyan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin kabul edildiği tarih olan 10 Aralık 1948 tarihi “10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü” olarak kabul edildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bu günle ilgili yazılı bir mesaj yayımlayarak, “Dünyamızda ne yazık ki hala renginden, ırkından, cinsiyetinden dolayı insanlar arasında ötekileştirme yaşanıyor” dedi. Başkan Örki, mesajında şu görüşlere yer verdi; “Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 1948 yılında kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, hala günümüzde güncelliğini korumakta ve insanlık tarihinin önemli gelişmelerinden biri konumundadır. Tüm insanoğlunun ortak yaşam alanı dünyamızda, zaman zaman ötekileştirme sonucunda şiddet haberlerine denk geliyor ve derinden üzülüyoruz. Aynı dünyayı paylaştığımız bu hayatta, her bireyin özgür düşüncelerinin var olduğu gerçeğini inkâr etmiyor; ırk, dil, din ayrımı yapmaksızın herkesin birbirinin karşısında eşit olduğunu unutmamız gerektiğini çok önemli ince bir çizgi olduğunun bilinciyle yaşıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak, tüm çalışmalarımızda ilçemiz sınırları içerisinde yaşayan herkese karşı eşit hizmet sunarken, bu çizgimizin asla bozulmayacağını yinelemek isteriz. İnsanlar arası hiçbir ayrım kabul edilemez. Bu düşüncelerimiz doğrultusunda, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası'nın ötekileştirme düşüncelerinin yok olduğu bir geleceğe adım niteliğinde olmasını temenni ediyorum”