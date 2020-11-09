Başkan Örki'den 10 Kasım mesajı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. Yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, “Bizleri bu günkü aydınlık günlere taşıyan Atamızı, sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde daha iyi anlıyor, onunla övünüyor ve kıvanç duyuyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 82. Yıl dönümü ile ilgili olarak Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, bir mesaj yayımladı. Başkan Örki mesajında, “Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde tarihin gördüğü en şanlı zaferlerden birini kazanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş; bayrak, vatan ve hürriyet aşkını tüm dünyaya göstermiş kahraman bir millettir. Milletimizin bu mücadelesi, bir milletin yeryüzünde var olma çabasının eşsiz timsali ve mazlum milletlerin rehberi olarak tarihte şanlı bir yere sahiptir. Ulusal bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Atatürk, bizlere tam bağımsız, çağdaş bir devlet, Cumhuriyet armağan etmiştir. Bizleri bu günkü aydınlık günlere taşıyan Atamızı, sonsuzluğa uğurladığımız günün yıldönümünde daha iyi anlıyor, onunla övünüyor ve kıvanç duyuyoruz” diye konuştu.

“Cumhuriyete ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkacağız”

Milletin büyük bedeller ödeyip emanet ettiği Cumhuriyete sahip çıkacaklarını ifade eden Örki, “10 Kasım Türk milleti için, büyük kurtarıcısını anma günü olduğu kadar, Cumhuriyet'in erdemlerine sadakatini ve Atatürk'ün ideallerini gerçekleştirme konusundaki kararlılığını gösterme günüdür. Milletimiz, büyük bedeller ödenerek kurulan ve bizlere emanet edilen Cumhuriyet'e ve bağımsızlığımıza sonsuza dek sahip çıkarak, bunun hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi minnet, rahmet ve şükranla anıyorum” dedi.