Başkan Örki'den 15 Mayıs mesajı

yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, “15 Mayıs 1919'da ilimizde ortaya konan milli mücadele tüm yurda yayılmış ve örnek olmuştur” dedi.

Yunanlıların 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal etmesinden sadece 4 saat sonra ülkemizde işgale karşı ilk hareket Denizli'de olmuş, Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde miting düzenlenmişti. Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli Sancağı ile birlikte Bayramyeri Meydanı'nda yayınladığı fetva ile milli mücadelenin ateşi yakılmış ve bu hareketlilik Türk ulusunun bağımsızlığının kazanılmasının temelini oluşturmuştu. Bu tarih her yıl Denizli Milli Mücadele günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 15 Mayıs Denizli Milli Mücadele Günü ile ilgili olarak yayımladığı mesajda, “Bundan 102 yıl önce Yunanlılar İzmir'i işgal ettikten birkaç saat sonra Müftü Ahmet Hulusi Efendi tarafından düzenlenen miting milli mücadelenin adeta fitili ateşledi. 15 Mayıs tarihi hem Denizli hem de Türk tarihi açısından çok önemli. Zamanın mutasarrıfı, belediye başkanı, müftüsü ve ileri gelenleri ortak kararla, şehrin müftüsü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde düzenlenen mitingle başlayan vatan sevgisi, mili mücadele ruhu halen yaşıyor. Bunu en son 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde canlı olarak gördük. Denizli'mizden başlayan mili mücadele ruhu, Türk Ulusunu harekete geçirmesi adına bugün hala varlığını sürdürmektedir. 102 yıl önce yakılan diriliş meşalesi, Türk milleti var oldukça yanmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kutlu mücadelenin büyük kahramanları olmak üzere bu cennet vatan için canlarını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık diliyorum” dedi.